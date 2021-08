Vaccino agli under18, a Taranto open day domani a Porte dello Jonio: disponibile la documentazione per accelerare i tempi

A Taranto, per accelerare le operazioni di accesso alla somministrazione della prima dose di vaccino per i giovani 12-18 anni che aderiscono alla campagna “A scuola in sicurezza”, il Dipartimento di Prevenzione ha reso disponibile online tutta la documentazione occorrente (disponibile qui), da precompilare e consegnare al personale sanitario addetto all’anamnesi.

È necessario che il consenso sia firmato da entrambi i genitori, per cui è importante che il minore sia accompagnato dagli stessi. In caso contrario, è necessaria la delega del genitore assente o la delega di entrambi i genitori verso una terza persona che possa accompagnare il minore alla seduta vaccinale. Le deleghe devono essere corredate di copia del documento d’identità.

Per garantire un inizio d’anno scolastico con ciclo vaccinale completo, i ragazzi saranno vaccinati esclusivamente con Biontech/Pfizer e il richiamo sarà somministrato dopo 21 giorni. Venerdì 20 agosto si terrà il primo dei due open day all’hub drive through Porte dello Jonio: dalle 18 alle 24, potranno vaccinarsi i ragazzi con età compresa dei 12 ai 18 anni. Il secondo appuntamento è venerdì 27 agosto.

È consigliata la prenotazione attraverso i canali dedicati (portale lapugliativaccina, numero verde 800-713931 e farmacie abilitate), anche se sarà possibile accedere liberamente, senza prenotazione. Per quel che riguarda, invece, tutti gli hub di Taranto e provincia, i nati tra il 2003 e il 2009 possono già prenotarsi attraverso i canali dedicati: 15mila sono i posti riservati a loro nella settimana 23-27 agosto in tutti gli hub della provincia jonica.