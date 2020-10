Vaccini, esaurite le prime dosi consegnate ai medici. A Taranto finiti il primo giorno

Le prime dosi di vaccino antinfluenzale in Puglia sono state consegnate giovedì scorso, ma sono già esaurite: lo scorso 8 ottobre, l'Asl di Taranto ha distribuito a ciascun medico di medicina generale 50 vaccini, la fornitura è stata esaurita in giornata. Lo dice all'Ansa il segretario regionale della Fimmg Puglia, Donato Monopoli.

L'Asl di Taranto è stata la prima ad attivarsi, ad essere chiamati per sottoporsi al vaccino sono stati gli anziani. Domani altre dosi saranno consegnate dall'Asl di Brindisi, mentre nelle province di Foggia, Bat, Bari e Lecce non si conosce ancora la data di avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale. La consegna alle farmacie, invece, dovrebbe avvenire in una seconda fase, l'obiettivo è riuscire a rendere disponibile il vaccino entro il 15 ottobre. La Regione Puglia, attraverso l'Asl Bari, stazione unica appaltante, ha acquistato 2,1 milioni di dosi, di queste 150mila saranno riservate ai farmacisti (ANSA).

