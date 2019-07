Usura, maxi retata: 99 indagati, 26 arresti. Sigilli a beni per 13 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Associazione a delinquere, usura, riciclaggio, autoriciclaggio, truffa ed evasione fiscale. Queste le accuse, contestate a vario titolo, per le 26 persone raggiunte stamattina dalle misure cautelari che sta eseguendo la Guardia di Finanza di Taranto: una maxi operazione che ha portato a sequestri di beni per 13 milioni di euro. I provvedimenti restrittivi sono scattati nell'ambito di una vasta inchiesta sul mondo dei prestiti a strozzo che vede complessivamente indagate 99 persone.Durante la gigantesca retata i militari delle Fiamme Gialle hanno messo a segno decine di perquisizioni in tutta Italia. L'indagine condotta dai militari del Nucleo di Polizia economico finanziario vede al centro una famiglia tarantina legata allo storico tessuto criminale della città.