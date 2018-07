Urbanistica, nuovo assessore a Taranto: è l'architetto Occhinegro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Taranto ha il nuovo assessore all'Urbanistica. E' larchitetto Ubaldo Occhinegro, nato a Taranto e conosciuto per la sua attività a livello internazionale. La notizia è stata data dal Comune con una nota una nota in cui si specifica che il sindaco Rinaldo Melucci ha conosciuto il professionista nei giorni scorsi e che lo ha scelto «esclusivamente, come tutti gli assessori tecnici di quest’Amministrazione, in virtù del suo prestigioso curriculum».«Ubaldo Occhinegro,» si legge nel comunicato stampa «classe ‘84, laurea in Architettura, dottore di ricerca in Progettazione architettonica, è stato professore a contratto di Disegno dell’Architettura presso la Facoltà di Architettura e di Ingegneria Edile del Politecnico di Bari. Vincitore di contratto di ricerca presso il Dicar del Politecnico di Bari, dal 2010 ha curato ed organizzato diverse mostre in Italia e all’estero. I suoi progetti sono stati presentati in numerose mostre tra cui si segnalano: Expo di Shanghai 2010, Accademia Nazionale di San Luca Roma 2011, PAN Napoli 2011, Salone Internazionale del Mobile Milano 2015, EcoBuild London 2015, Marmomacc Verona 2013, Londra Royal Society of Arts 2016, Londra Clarence House 2016, Berlino - World Architecture Festival 2017, Sir John Soane Museum, Londra 2017, Roma, Stadio di Domiziano per la Biennale di Arte e Cultura di Roma, New York per l’Artweek2018».