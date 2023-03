Uomo ubriaco litiga con tre vigili urbani e li manda all'ospedale: fermato dalla Polizia

Tre agenti della Polizia Locale di Martina Franca sono stati costretti a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale locale dopo un acceso diverbio scoppiato tra piazza Roma e piazza XX Settembre, nel primo pomeriggio di ieri.

Cosa è successo

Un uomo, visibilmente ubriaco, al culmine di una discussione con un agente della Polizia Locale, sembra essere andato in escandescenza, tanto da costringere l'agente a chiamare i rinforzi. Ma non sono bastati, perché l'uomo sarebbe riuscito a tenere testa ai tre agenti.

È dovuta intervenire la Polizia di Stato, e con fatica, per riuscire a concludere la vicenda, arrestando l'uomo e portandolo ai domiciliari, in attesa della decisione della magistratura. Nel frattempo tre agenti della Polizia Locale si sono rivolti al Pronto Soccorso per ricevere le prime cure. Secondo quanto appreso, l'uomo aveva già dei precedenti penali.