Uomo gambizzato a Taranto

Spari nel quartiere di San Vito, a Taranto, questa mattina. Un uomo è stato ferito da due persone. L'episodio è avvenuto nella borgata all'alba. Due uomini si sono presentati e hanno citofonato alla porta della vittima. Quest'ultima era agli arresti domiciliari, ha aperto la porta, è uscito sull'uscio di casa. In quel momento uno dei due ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco che hanno colpito la vittima alle gambe. L'uomo gambizzato è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Guarirà in una ventina di giorni. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Taranto.