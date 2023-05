​Uno Maggio Taranto, la festa finale al chiuso per pochi intimi: polemiche sul web

La pioggia ha fermato in anticipo il concertone dell'Uno maggio Taranto. Alle 19,30 gli organizzatori si sono dovuti arrendere al maltempo per questioni di sicurezza ma i vari big - Samuele Bersani, Vinicio Capossela, La rappresentante di lista, Niccolò Fabi (solo per citarne alcuni) - non si sono potuti esibire. Almeno sul palco.

Perché poi ci si è trasferiti allo Spazioporto, locale al chiuso in città. Scelta che ha fatto storcere il naso a tanti ragazzi che erano al concertone e, per motivi logistici e di spazio, non sono potuti entrare e seguire il concerto bis. Concerto bis che si è tenuto con un ticket di ingresso a 20 euro ma gli organizzatori avevano già fatto emergere la necessità di reperire fondi per ripianare le perdite.

Il post

Il comitato ha voluto precisare su Facebook la propria posizione dopo le polemiche che hanno invaso i social.

“Siamo contenti di essere riusciti a realizzare il concerto nonostante le difficoltà, e vi ringraziamo per essere venuti al parco. Ma la musica non si ferma qui: per noi il vostro supporto è fondamentale per la sopravvivenza di questo evento, autofinanziato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti

Per questo gli amici di Spazioporto hanno messo a disposizione i loro spazio per un evento con gli artisti che oggi non sono riusciti a esibirsi al parco, a supporto del comitato e per raccogliere e recuperare i fondi investiti per realizzare Uno Maggio Taranto Libero e Pensante 2023.

Per chi non si è potuto unire a noi questa sera a Taranto (gli ingressi sono esauriti), il metodo più semplice per fare la propria parte e dare una mano è quello del Crowfunding a questo link. Grazie di cuore a tutti”.