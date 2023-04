Concerto dell'Uno maggio a Taranto: Samuele Bersani, Vinicio Capossela, Francesca Michielin. Tutti i nomi

E' un autentico parterre de roi la lista dei cantanti che daranno vita al Concerto del 1°maggio di Taranto. Ecco i nomi, in ordine sparso: Marlene Kuntz, Francesca Michielin, Samuele Bersani, Vinicio Capossela, Ron, La rappresentante di lista, Carlo Amleto, Fido Guido, Gemitaiz, Luca De Gennaro, Meg, Mezzosangue, Niccolò Fabi, Nino Frassica con la band, Omini, Vasco Brondi, Tonino Carotone, Studio Murena, Willie Peyote, Renzo Rubino. Terraross e Venerus. La novità è rappresentata dalla presenza della Uno maggio Orchestra che accompegnerà i cantanticon Roberto Angelini e Rodrogo D'Erasmo.

La parola d'ordine

Libertà è la parola d’ordine dell'edizione 2023 dell’Uno Maggio Libero e Pensante, scelta per celebrare i dieci anni di questa avventura fatta di musica e politica al Parco Archeologico delle Mura Greche. L'attesa sui nomi degli artisti che si esibiranno sul palco di Uno Maggio Taranto è finita. La direzione artistica composta da Michele Riondino,Diodato e Roy Paci ha svelato la line-up, che è ricca di novità. Ci sarà spazio, infatti, per chi non è mai salito sul palco di Uno Maggio Taranto.



Tanta musica e numerose testimonianze sui temi dell'ambiente, del lavoro, della salute e della giustizia sociale: sono questi gli ingredienti di un evento interamente costruito dal basso. Alla conferenza stampa sulla piattaforma Zoom sono intervenuti il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti e gli storici conduttori Luca Barbarossa, Valentina Correani, Martina Martorano, Valentina Petrini e Andrea Rivera.