Università, domani il Forum in diretta con i quattro candidati a rettore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Candidati rettore a confronto. Domani, 5 luglio, a partire dalle 11.30 e sino alle 12.45, dalla sede del Nuovo Quotidiano di Puglia sarà trasmesso, in diretta su Facebook, il Forum con i quattro candidati alla carica di rettore dell’Università del Salento: Michele Campiti, professore di Analisi matematica e componente del Consiglio di Amministrazione di UniSalento; Luigi De Bellis,ordinario di Fisiologia vegetale e direttore del Disteba; Giuseppe Grassi il professore di Elettrotecnica, già direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione; Fabio Pollice, professore di Geografia economico-politica e direttore del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo. La redazione di Quotidiano porrà ai candidati domande su questioni prioritarie per l’Ateneo.Campiti, 60enne, foggiano che, avendo sposato una salentina, risiede a Lecce dal 1994. Ha mosso i primi passi della carriera all’Università della Basilicata dove nel 1986 ottenne un incarico di professore a contratto. Delegato per l’orientamento del rettore Laforgia, è stato componente del Consiglio di Amministrazione di UniSalento dal 2012 al 2016, rieletto per il quadriennio 2018/2022.De Bellis, 60enne livornese in servizio nell’Università del Salento dal 1998 quando lasciò l’università di Pisa dove da 10 anni lavorava come tecnico laureato al Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie, Sezione di Fisiologia Vegetale. Un anno dopo lo ha raggiunto la famiglia. Ordinario dal 2002, è direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dal 2012.Grassi, 55enne barese, si è laureato a Bari, ha fatto il dottorato al Politecnico, è ordinario dal 2005. Tutta la carriera si è sviluppata a Lecce, prima come assistente di un professore, poi come ricercatore dal 1994 passando a professore associato nel 2000. È consigliere di amministrazione, in quota Unisalento, nel CdA del Centro EuroMediterraneo sui Cambiamenti Climatici; consigliere di amministrazione, in quota Unisalento, nel CdA del Distretto Tecnologico Aerospaziale.Pollice, 53enne napoletano prima di arrivare nell’Università del Salento ha insegnato nelle università di Napoli “Federico II” e Roma “La Sapienza”. È arrivato all’Università del Salento nel 2003 come professore associato passando ordinario nel 2011. Si sente salentino e qui ha comprato casa nel centro storico di Lecce.