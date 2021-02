Una star a Palazzo di Città: Benny Pilato incontra il sindaco Melucci

Benny Pilato, vicecampionessa mondiale dei 50 rana e già qualificata per le Olimpiadi di Tokyo sui 100, è stata in visita al sindaco Rinaldo Melucci a Palazzo di Città. La sedicenne tarantina, enfant prodige del nuoto azzurro, si è intrattenuta a parlare dei suoi progetti futuri ma anche della necessità di attrezzare la città con più impianti sportivi. Benedetta, tra l'altro, è stata testimonial per la recente candidatura di Taranto a Capitale Italiana della Cultura 2022.

