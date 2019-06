Una comunità tra il terrore e l'omertà In tanti sapevano, nessuno ha fatto nulla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Manduria omertosa». «Manduriani distratti». «Tutta la città sapeva e non ha fatto nulla». Sui social non si leggeva altro dal 30 aprile scorso. E da ieri la cantilena che accennava a spegnersi ha ripreso vigore. In effetti si fa fatica a pensare che episodi così gravi che avvenivano pubblicamente, su strade trafficatissime, a due passi dal centro, non siano stati notati da nessuno. Ancora più difficile credere che nessuno abbia sentito quelle urla strazianti, di notte, quando i rumori si amplificano. Ma poi, scavando un po', si scopre che erano in molti a saperlo. E qualcuno aveva anche provato a denunciare. I vicini di casa, solo loro. Timidamente, forse. Telefonando alle forze dell'ordine che arrivavano quando tutto era finito. Vicini di Antonio Cosimo Stano, prima vittima documentata e, purtroppo, morta, erano anche gli educatori e i prelati della vicina parrocchia di San Giovanni Bosco, venti-passi-venti da casa di Antonio. Loro sapevano che «lu pacciu» veniva continuamente insultato anche dai ragazzi dello stesso oratorio. Qualche educatore lo aveva anche scritto sui social, cancellando poi tutto. Per timore o per omertà, com'è l'accusa di oggi. Anche don Dario De Stefano, efficientissimo parroco di San Giovanni Bosco, è stato dirimpettaio di Antonio Stano. Ed anche lui sapeva cosa combinavano i suoi ragazzini: «non immaginava cose così gravi, vedevo i bambini che lo sfottevano e io cercavo di mandarli via sgridandoli», dirà il sacerdote quando sarà interrogato un mese dopo la morte del suo vicino. Eppure, almeno negli ultimi tempi, anche lui sapeva che in quelle scorribande accadeva qualcosa di violento. È sua, infatti, una delle firme sulla denuncia presentata alla polizia con altri sette abitanti di via San Gregorio Magno, il 5 aprile scorso, il giorno prima che Stano si ricoverasse, 21 giorni prima che morisse nell'ospedale di Manduria.Man mano che ci si allontanava da quella via, da quel quartiere, diventava sempre più difficile conoscere quei terribili fatti. Manduria è un territorio vastissimo, abitato da 31mila abitanti, magari disattenti, non tutti, magari omertosi, ma non tutti. Assodato che la chiesa, quella a venti passi da Stano, sapesse qualcosa, la domanda è: lo sapevano altre istituzioni? I servizi sociali erano stati informati? Gli uffici sanitari erano a conoscenza delle condizioni di disagio sociale e psichico in cui viveva Antonio? E i familiari? La sorella e i nipoti non lo vedevano da tempo, hanno dichiarato loro, perché sapevano «che Antonio stava bene e poi era uno che voleva vivere da solo».Il centro di igiene mentale, ironia della sorte situato proprio su quella stessa via San Gregorio Magno, non si era mai preso cura di lui perché non gli era stato mai segnalato. Eppure, una decina d'anni prima era stato esonerato dal lavoro all'arsenale di Taranto proprio per i suoi disturbi comportamentali, psichici insomma. Persino per il suo medico curante, Fernando Pennacchiotti, Antonio Cosimo Stano era un fantasma mai visitato ma inserito regolarmente nell'elenco dei suoi «mutuati». La scuola sì, lo sapeva, lo aveva saputo alcuni giorni prima che si ricoverasse, informata proprio da un suo studente, uno di quelli che avevano partecipato alle aggressioni il quale aveva mostrato il video violento alla sua professoressa. L'insegnante ha comunicato l'evento ai servizi sociali che si sono preoccupati di chiamare il minore trascurando Stano, la vera vittima. Evidente, insomma, lo scollamento delle «forze in campo» che si sono mosse autonomamente ignorando o sottovalutando il vero problema. Eppure Manduria non ci sta a passare per omertosa. Lo scorso 8 maggio la sua società civile, gonfalone comunale in testa, ha organizzato una sfilata per la legalità, per dire «noi non siamo omertosi, noi non sapevamo». Buoni propositi, ma non sufficienti a cancellare tutto ciò che è scritto prima.N.Din.