«Innamorata della Città vecchia, porterò a Taranto un po' del mio Brasile»

Un angolo di Brasile nella Città vecchia di Taranto. È uno dei progetti che rientrano nella vendita di immobili a un prezzo simbolico di 1 euro per ristrutturarli, per incentivare il ripopolamento del centro storico e la sua riqualificazione, non solo urbanistica ma anche sociale. L’idea è dell’architetta Paula Magalhaes, 35 anni, nata nel Mato Grosso do Sul, in Italia da tre anni.

La scelta

«Quando ho saputo del bando ho subito pensato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati