«Un piano irricevibile» ma il governo continua a trattare con Mittal

Un piano irricevibile, inaccettabile, irrealizzabile. Ma, comunque, si continua a trattare con ArcelorMittal. Questa la prospettiva del governo che in ottica sindacale diventa «si continua a perdere tempo». La videocall di ieri tra i ministri Stefano Patuanelli (Sviluppo economico), Roberto Gualtieri (Economia) e Nunzia Catalfo (Lavoro) con le organizzazioni sindacali è un tentativo di arrampicarsi ancora su appigli scivolosi. Mentre dalla fabbrica tarantina la tensione sale alle stelle, l'Esecutivo prova a mediare tra multinazionale e sindacati pur conoscendo distanze abissali e rapporti ormai logori. Eppure, così è.

Mise e Mef, i principali dicasteri che dettano l'agenda del dossier, ieri hanno ammesso che il progetto di Mittal consegnato venerdì scorso è ben diverso dall'intesa del 4 marzo che aveva sterilizzato il contenzioso legale. Ma bisogna interloquire con l'azienda. Non è chiaro se da Roma si confidi realmente in passi avanti per limare le diversità - il piano industriale è soprattutto lontano anni luce da quello del settembre 2018 condiviso con tutte le parti - oppure se ci sia bisogno di spazio per alternative al momento non pronte. «Non c'è nessuna intenzione di portare avanti la proposta di Am - ha detto il ministro Stefano Patuanelli - Non possiamo retrocedere sul tema della produzione siderurgica italiana. Dalla bocca di un altoforno non usciranno mai margherite ma possono essere fatti interventi di rifacimento impiantistico con un impatto ambientale molto diverso. Ci sarà un'interlocuzione nelle prossime ore e possiamo riaggiornarci la prossima settimana anche con l'azienda in modo da vedere come si sviluppa il dialogo tra noi e Am Investco e anche rispetto alle azioni sindacali che state mettendo in campo, giustamente e che porteranno anche a qualche reazione della controparte».

Controparte che si trova in un quadro disastroso per il comparto. Rispetto ai 162 di milioni di tonnellate di domanda di acciaio in Europa nel 2018 e i 154 nell'anno scorso, per quest'anno ne sono attesi 138. Con una curva che inizia a risalire del 7% dal prossimo anno in cui si stimano richieste per 146 milioni di tonnellate nel Vecchio Continente. Un quadro di riferimento di cui anche e soprattutto il governo deve tener conto. Forse anche per questo Patuanelli, alla fine del suo intervento, ha aggiunto che «se riuscissimo ad avere su Taranto interventi che incrementino la percentuale dell'occupazione dando una prospettiva di diversificazione, facciamo il bene della comunità. Ci sono ragionamenti in corso».

I sindacati sono inferociti, gli operai stremati. I 5mila posti di lavoro cancellati prospettati, tra diretti e addetti in Amministrazione straordinaria, per la ministra Catalfo sono semplicemente inaccettabili. Ma comunque, ha dichiarato Gualtieri da sempre anima conciliante nella vertenza con i franco-indiani, «il governo è impegnato per rilanciare Ilva in una prospettiva ambiziosa, non semplice e all'interno di un Green deal europeo». Il titolare del Tesoro non ha perso la fiducia anche se ci sono delle precisazioni da fare: «Abbiamo deciso di partecipare sfidando Mittal con un piano ambizioso a marzo. Appare spropositato il riadattamento del piano rispetto alle circostanze del Covid, non tiene peraltro conto che a livello europeo che nazionale il piano di rilancio dell'economia è prevista una forte spinta agli investimenti che richiederanno una domanda di acciaio. Non è serio però ignorare la pandemia e l'impatto sull'economia. Non deve essere un pretesto ma è del tutto evidente che è successo qualcosa». Che significa? Si valuterà come affrontare la dimensione congiunturale ma non mettendo in discussione quegli obiettivi: ognuno deve assumersi le responsabilità. «Ci sono impegni scritti, c'è un percorso di coinvestimento ma se la controparte ha modificato le posizioni ne trarremo le conseguenze».

Non si esclude nulla, quindi, anche se riaprire il fronte giudiziario sarebbe una guerra estenuante e significherebbe altro tempo perso. «Ora però dobbiamo fare tutti i passaggi, assumere una valutazione approfondita del Covid e pretendere che ci sia un impegno adeguato rispetto a quanto sottoscritto: poi valuteremo tutte le ipotesi - ha chiosato Gualtieri - Si possono conciliare risanamento ambientale e produzione di acciaio che per l'Italia assume un valore strategico. Siamo disponibili a concorrere nel progetto di rilancio. Non è tattica ma apre la strada all'afflusso di risorse europee».

