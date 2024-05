Un’azienda di Taranto, Befreest, è impegnata nel monitoraggio della qualità dell’aria nella Basilica di San Pietro.

Il progetto si chiama “La sostenibilità della Basilica di San Pietro” ed è coordinato dalla Fabbrica di San Pietro, l’istituzione della Santa Sede (ha sei secoli di vita) alla quale sono state affidate, oltre alla ricostruzione (cominciata il 18 aprile 1506 su disposizione di Papa Giulio II), la conservazione, la manutenzione e la fruizione del tempio “principe” della cristianità. Presidente della Fabbrica è il cardinale Mauro Gambetti. Coordinatore scientifico dell’iniziativa nella quale è coinvolta Befreest, è Walter Ganapini, da marzo 2022 coordinatore del Comitato scientifico del progetto per la sostenibilità della Basilica.

Le finalità

«La finalità - spiega a Quotidiano Fabio Cerino, 56 anni, ceo di Befreest, che in sintesi ha presentato il progetto nella seconda edizione del Taranto Eco Forum conclusosi venerdì - è quella di mettere in piedi delle attività per rendere più sostenibile la situazione di San Pietro in relazione a due temi: la salute e il benessere delle migliaia e migliaia di visitatori e rendere più efficiente il complesso monumentale ed edilizio della stessa Basilica, che è un aspetto rilevante da trattare, approfondendo le possibili soluzioni che possono rendere più sostenibile l’impianto di San Pietro».

«Siamo arrivati qui - prosegue Cerino - perché noi lavoriamo da sempre con l’Università di Bari e Gianluigi De Gennaro, che si occupa di chimica dell’ambiente nel dipartimento di biologia, rispetto all’inquinamento e alle questioni della qualità dell’aria è un esponente di punta del patrimonio scientifico internazionale. De Gennaro è il professore che ci conosce da tempo e ci ha portato in questo progetto. Abbiamo cominciato circa un anno fa. Stiamo controllando otto punti all’interno di San Pietro per capire le dinamiche dei ricambi d’aria e dell’inquinamento presente all’interno della Basilica. Se proporremo anche delle soluzioni dopo il monitoraggio? È un ambito di discussione - precisa Cerino -, nel senso che ci sono temi legati alla ventilazione naturale. Cioè come favorire sistemi di valutazione anche naturale all’interno della Basilica. Invece sulla parte più tecnologica è ancora tutto da discutere».

I tempi

«Il monitoraggio - prosegue il ceo di Befreest - continuerà ancora, tutto quest’anno sicuramente, anzi noi pensiamo che debba rimanere per sempre. Oltretutto la Basilica si accinge al Giubileo del 2025 che richiamerà un numero di visitatori ancora più imponente dell’attuale. Intanto sono in corso i campionamenti e i dati sono sotto analisi da parte dell’Università di Bari e del team coordinato dal professor De Gennaro. Per esempio, si vede, dal sistema delle porte, che l’aria esterna influisce parecchio su quella interna perché sono volumi immensi di aria che transitano. L’inquinamento urbano di Roma entra anche nella Basilica. È vero che piazza San Pietro è interdetta al traffico, ma spesso, quando si parla di inquinamento, in queste grandi piazze può ricadere quello che si forma a qualche centinaio di metri di distanza. Il miglioramento della qualità dell’aria, però, non riguarderà solo i visitatori - spiega Cerino -. C’é anche l’aspetto monumentale e artistico della Basilica. Facciamo quindi questo monitoraggio occupandoci di una valenza più ampia. Capire l’inquinamento che c’è all’interno, potrebbe portarci all’utilizzazione di dispositivi e sistemi finalizzati a ridurre l’ingresso di ciò che aggredisce il monumento, la tela, la scultura, i mosaici, gli affreschi, lo stesso impianto edilizio di San Pietro”. Ma per la misurazione si usano tecniche diverse tra persone e monumenti? “No - risponde Cerino -, mediamente quello che noi rileviamo è utile per entrambe le cose».

E sul sito vaticano Basilica di San Pietro si legge in proposito che “la Fabbrica di San Pietro ha attivato un progetto ‘Emissioni 0’ con l’obiettivo di portare la Basilica di San Pietro e il complesso di edifici di pertinenza a raggiungere ‘emissioni nette zero’ nel percorso verso il Giubileo del 2025”. Nello specifico saranno valutate “le migliori metodologie di raccolta ed elaborazione dei dati, insieme all’implementazione delle azioni prioritarie a partire dai modelli di progettazione esecutiva e dai manuali operativi di realizzazione di tali azioni, curando monitoraggio, rendicontazione e certificazione dei risultati. Gli obiettivi progettuali di riduzione dell’impronta ambientale saranno gerarchizzati in scala di priorità: si parte con la raccolta dei dati relativi ai flussi di materia ed alle sorgenti generatrici di gas serra nel ‘perimetro di progetto’ (emissioni dirette, emissioni indirette derivanti da generazione di elettricità acquistata, riscaldamento, raffreddamento, altre emissioni indirette di filiera), fino ad arrivare a progettare e realizzare le azioni strutturali e gestionali prioritarie. Il progetto ‘Emissioni 0’ rivisiterà i manuali operativi esistenti per tendere all’ottimizzazione gestionale dei processi organizzativi interni, provvedendo allo sviluppo di strumenti informativi di supporto ai pellegrini e visitatori e ponendo peculiare attenzione alla logistica dei flussi di chi entra ogni giorno in Basilica”.

L'azienda

Befreest è nata nel 2018 e da giugno attiverà, attraverso 50 agenti della Polizia Locale, un progetto di monitoraggio dell’aria a Taranto. I vigili, sul giubbino di ordinanza, avranno un dispositivo, progettato dall’azienda, che permetterà di controllare l’aria che respirano e la loro esposizione all’inquinamento urbano, raccogliendo così informazioni che saranno geolocalizzate sulla mappa della città. Si vedrà quindi nel dettaglio, strada per strada, cosa succede. Beefrest, infine, ha a Taranto 300 punti di misurazione indoor del gas radon, tra cui tra scuole e edifici Asl, e in Sicilia, con l’Arpa regionale, il monitoraggio di 40 abitazioni dell’isola di Vulcano per verificare il rischio di esposizione degli abitanti ai gas provenienti dal sottosuolo.

