La Rotonda di Taranto ospiterà “Songs”: per la prima volta il concerto acustico di Umberto Tozzi

Umberto Tozzi arriva a Taranto con “Songs”: per la prima volta il cantautore con più di 80milioni di dischi venduti nel mondo si esibirà in uno speciale concerto completamente in acustico. Domani, 20 agosto, la Rotonda del Lungomare ospiterà l’artista e le sue canzoni senza tempo che continuano ad emozionare il pubblico, finalmente di nuovo dal vivo, dopo lunghi mesi in cui il mondo intero è rimasto sospeso causa Covid.

«Sono felicissimo! La riapertura dei concerti e dei luoghi di cultura in genere vuol dire finalmente ridare ossigeno a tutti gli operatori dello spettacolo - ha dichiarato Umberto Tozzi - che per questo lunghissimo periodo hanno sofferto in silenzio, dimenticati e senza nessun sostegno economico. Sembra un sogno poter immaginare di risalire su un palco e incontrare di nuovo le persone che saranno lì per assistere ad un tuo concerto. Mi auguro che sia per me che per i miei colleghi possa essere l’inizio di un ritorno al più presto alla normalità e la fine di un lunghissimo incubo».

Il pubblico avrà la possibilità di ascoltare i suoi più grandi successi e alcune canzoni che non sono mai state eseguite in concerto, chicche del suo repertorio, recuperate per l’occasione e a cui verrà data una nuova, emozionante, veste acustica. Apertura porte alle ore 20:30, inizio spettacolo ore 21:30.