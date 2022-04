Ucraina: in arrivo altri 50 profughi in fuga dalla guerra

Domani sera arriveranno in bus a Grottaglie altri 50 cittadini ucraini in fuga dalla guerra che giungeranno nella parrocchia Santa Maria in Campitelli su iniziativa di don Alberto Fossati dell'associazione «Le Querce di Mamre». Ad accoglierli saranno i volontari con la Caritas Diocesana guidata dal direttore don Tonino Borsci, la Croce Rossa, l'associazione «Mister Sorriso», e i parroci delle chiese Madonna del Rosario, Maria S.S. Assunta di Faggiano, Immacolata di San Giorgio Jonico, insieme alle famiglie ospitanti.

Un vero e proprio esodo

«Continua l'esodo di questi fratelli dell'Ucraina - sottolinea don Alberto Fossati - e la situazione è sempre più drammatica per i profughi che scappano, che trovano difficoltà nelle città e quindi cercano di fuggire». L'associazione «Le Querce di Mamre», in «comunione - aggiunge don Alberto - con la comunità di Don Orione, sta cercando di accogliere diversi di loro nelle famiglie».

Si tratta del terzo «contingente» di profughi che sarà accolto a Grottaglie. In questa occasione coincide con «la giornata di Venerdì Santo. «Siamo proprio - osserva don Alberto - alle porte della Pasqua e quindi provvidenzialmente, direi più di una coincidenza, ma una Dio-incidenza, proprio nel giorno in cui Dio ci fa contemplare la Croce, proprio venerdì, il giorno in cui siamo invitati dalla Chiesa a guardare la Croce e tanti nostri fratelli crocifissi da questa guerra. Arriveranno tanti fratelli e busseranno alla porta della generosità della Diocesi di Taranto e - conclude - troveranno accoglienza in tante famiglie».