Ucraina, rifugiata partorisce in Puglia: benvenuta Nina

Nell’ospedale di Martina Franca in provincia di Taranto è nata da una donna ucraina la piccola Nina, neonata di 3 chili e 100 grammi. Il parto è avvenuto nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. La bambina è in buone condizioni. La madre, Nastya, al nono mese di gravidanza, ha fatto un lungo viaggio viaggio per arrivare in Italia.

Il papà ancora in Ucraina

La madre, incinta già di nove mesi e prossima al parto, era arrivata nei giorni scorsi insieme a un altro gruppo di donne ucraine con bambini che ha trovato accoglienza a Cisternino (Brindisi), centro della Valle d’Itria che dista pochi chilometri da Martina Franca. Il padre della neonata, invece, è rimasto in Ucraina.

Anche il sindaco di Cisternino, Lorenzo Perrini, esprime la propria gioia per la nascita della piccola: «Auguri Nina - afferma - auguri a te, alla tua mamma, al tuo papà e ai tuoi fratelli. L'Italia, la Puglia e Cisternino proveranno a darvi tutto quanto umanamente possibile per farvi sentire a casa».