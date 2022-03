Truffa all'Inps per 3,3 milioni: la Finanza arresta 4 persone residenti a Taranto

Accusate, a vario titolo, di aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata a compiere una truffa per circa 3,3 milioni di euro ai danni dell'Inps, quattro persone, residenti in provincia di Taranto, sono state arrestate e poste ai domiciliari.

I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Matera su richiesta della Procura della Repubblica della Città dei Sassi che ha coordinato le indagini svolte dai militari della Tenenza di Metaponto (Matera) della Guardia di Finanza.

Le indagini

Stando alla ricostruzione accusatoria, a partire dal 2010 gli indagati avrebbero costituito ed utilizzato 17 imprese, intestate a prestanome, con cui avrebbero creato nel tempo centinaia di vari rapporti di lavoro utilizzati per conseguire dall'Inps, attraverso la richiesta ed il successivo incasso, le indennità previste dalla normativa a sostegno della manodopera del settore. Dai riscontri investigativi è emerso che tali società, seppur regolarmente costituite, sarebbero state nella maggior parte dei casi prive di consistenza.