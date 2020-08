Covid-19, due milioni di camici e tute di protezione mai arrivati, sospetta truffa alla Regione Lazio: nei guai una società pugliese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono accusati di truffa i vertici di una società di Taranto che avrebbe dovuto fornire entro l’8 aprile scorso 1 milione di camici e 1 milione di tute alla Regione Lazio per l’emergenza Covid . Nei guai sono finiti in quattro: si tratta di Giacomo De Bellis, 49enne tarantino amministratore della Internazionale Biolife, i due soci Antonio Formaro 63enne anch’egli tarantino e Raffaele Buovolo 64enne di Brindisi e infine Francesco Oliverio, romano di 40anni con il ruolo di responsabile commerciale della società. La Regione Lazio lo scorso 30 marzo scorso aveva affidato alla Internazionale Biolife la fornitura e il giorno dopo aveva liquidato un acconto da 2 milioni e 800mila euro. A distanza di mesi però solo 140mila dispositivi di protezione erano stati consegnati rispetto ai 2 milioni complessivamente richiesti. Non solo.L’inchiesta condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico finanziaria di Taranto e coordinata dal procuratore facente funzione Maurizio Carbone e dal sostituto Antonio Natale, nei giorni scorsi ha portato al sequestro di quella piccola parte consegnata alla Protezione civile del Lazio perché dopo una serie di accertamenti è risultata persino non conforme alle norme di sicurezza. In queste ore però, la Regione Lazio ha fatto sapere che non c’è stata alcuna perdita per l’ente: la Internazionale Biolife, infatti, aveva fornito regolarmente anche una significativa quantità di mascherine e la Regione guidata dal leader Pd Nicola Zingaretti, per rientrare dell’acconto versato sui camici mai arrivati, non ha liquidato alla società la somma di 2 milioni e 800mila euro come ultima rata di un affidamento da 13 milioni di euro per la fornitura di 3 milioni di mascherine Ffp2 e 3 milioni di chirurgiche stipulato il 27 marzo.La revoca, inoltre, prevede una penale di 1 milione e 400mila euro: 10mila euro per ogni giorno di ritardo come previsto dal contratto sottoscritto dalle parti. La Internazionale Biolife, però, è nel mirino anche della procura di Roma che indaga su una seconda fornitura fantasma. Una vicenda particolarmente complessa che riguarda la fornitura di oltre 7,5 milioni di dispositivi Ffp2 e Ffp3 acquistati a marzo dall’Agenzia regionale della Protezione civile per 35,8 milioni di euro e mai arrivati a destinazione. La fornitura è stata affidata alla società laziale Ecotech che si è rivolta alla svizzera Exor Sa che a sua volta si è rivolta alla tarantina Internazionale Biolife srl. Il risultato? Anche in questo caso solo una minima parte di dispositivi è stata consegnata e il 25 aprile la Regione ha revocato l’appalto chiedendo la restituzione del denaro versato. Le società però rimpallano le responsabilità e tra queste anche la società tarantina che secondo i legali della Exor dovrebbe restituire altri 4 milioni e 740mila euro.