Trovato un cucciolo di lupo abbandonato dal branco. Sembra malato, ora è curato dai veterinari dell'Asl

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cucciolo di lupo abbandonato dal branco. E' stato trovato, malnutrito e in precarie condizioni di salute, nelle campagne di Avetrana. Chi ha fatto la segnalazione ha parlato di cucciolo di cane, ma secondo i carabinieri della Forestale, che hanno recuperato la bestiola per affidarla al personale del settore veterinario dell'Asl di Manduria, si tratta di un cucciolo di lupo.Che il lupo sia tornato a vivere nella zona del tarantino è ormai una certezza. Numerosi gli avvistamenti e numerose anche le segnalazioni di allevatori e agricoltori. Proprio pochi gorni fa una coppia di lupi era stata segnalata in contrada "Discesa Granieri". Il cucciolo probabilmete è stato abbandonato proprio a causa delle sue precarie condizioni di salute. Ora è affidato alle cure dei veterinari dell'Asl.