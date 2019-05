Travolta da un bus urbano sulle strisce: lotta per la vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stata travolta da un autobus a Bologna e ora è in pericolo di vita: una giovane di Taranto, 30 anni, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Maggiore del capoluogo emiliano. Rischia di perdere una gamba.La donna attraversava sulle strisce pedonali, quando è stata travolta da un bus Tper della linea 20. E' rimasta schiacchiata sotto le ruote. L'autista non si sarebbe accorto della giovane, per liberare la quale sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che hanno fatto scendere tutti i passeggeri del mezzo, anche per diminuire il peso del mezzo.Secondo alcuni testimoni, la ragazza stava attraversando con il semaforo verde pedonale. Rischia la vita.