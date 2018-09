Ilva, da Mittal 300 assunzioni in più, ma i sindacati non ci stanno. Si tratta a oltranza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrebbe andare avanti fino a notte inoltrata il vertice in corso a Roma per cercare di portare a termine la trattativa per la cessione di Ilva. Attorno al tavolo ilministro Di Maio, i rappresentati dei sindcati e la rappresentanza del gruppo ArcelorMittal. Il vertice, interrotto e ripreso poco fa, è di fatto una trattativa ristretta. Sul tavolo Arcelor Mittal ha posto una nuova proposta che integra il piano occupazionale originario. Sono 300 in più gli occupati previsti dalla bozza. Nel piano occupazionale originario, infatti, i lavoratori riassunti da ArcelorMittal sarebbero stati 10mila su 13.500, mentre nella bozza di oggi compare il numero 10.300 assunti entro il 2021, da ripartire in 10.100 al 31 dicembre 2018 e 200 entro al 31 dicembre 2021.Piuttosto fredda l'accogienza dei sindacati. «Ci hanno proposto un documento che pensiamo non vada bene perché riproduce fedelmente quello che ci hanno già detto in questi mesi», ha deto il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, durante la pausa dal tavolo al Mise aggiungendo che l'unica apertura «è che da 10.000 passerebbero a 10.300 le persone da assumere». Al momento, secondo Palombella «non ci sono le condizioni per arrivare in tempi brevi a formulare un'intesa» e il clima che si respira nella riunione «è pesante, ma noi non abbandoneremo il tavolo e andremo avanti per tutto il tempo necessario, la nottata e il giorno dopo, per trovare un'intesa giudicata da noi positiva».«Allo stato attuale siamo lontanissimi da un accordo», è stato il commento della segretaria generale della Fiom-Cgil, Francesca Re David, rilasciato all'Ansa. «Riprendiamo alle 20.30 ma bisogna vedere quali modifiche sostanziali sono sul tavolo. Continuiamo a chiedere che non ci siano esuberi, che ci sia piena occupazione e che ci sia pieno riconoscimento dei diritti salariali e sindacali. Nessuno di questi punti è garantito. L'azienda - ha proseguito - è molto coerente, non ha mai cambiato posizione. Mittal si impegna a fare un'offerta di assunzione ma non dice quale è il numero degli occupati complessivi, mentre il numero iniziale degli assunti è invariato. E non è accettabile che ai lavoratori si abbassi il salario». Comunque «noi non ci sottraiamo al confronto, ma Mittal deve cambiare posizione, il governo deve far cambiare posizione a Mittal», ha concluso Re David.