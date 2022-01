Tratta di esseri umani, arrestati a Taranto affiliati al clan nigeriano

Dal racconto della donna è emerso che la vittima era stata segregata nel suo paese d'origine da un gruppo di uomini appartenenti al secret cult denominato Black Axe, riuscendo a liberarsi grazie all'intercessione di un connazionale, dietro l'impegno a recarsi in Italia come «schiava» di quel gruppo.

Riti vodoo per assoggere

Per questo motivo era stata sottoposta a rito vodoo promettendo di restituire 15mila euro, somma necessaria per raggiungere illegalmente il nostro Paese. A Palermo, approfittando dello stato di soggezione e sotto la minaccia di morte e violenze, sarebbe stata costretta a prostituirsi, e i soldi venivano consegnati per la restituzione del debito. La donna è riuscita a sottrarsi ai suoi presunti aguzzini, rivolgendosi al pastore che per questo motivo avrebbe ricevuto anche minacce di morte. Il provvedimento è stato eseguito in collaborazione con la squadra mobile di Taranto, in quanto tre dei destinatari del provvedimento restrittivo erano attualmente residenti nella città pugliese.