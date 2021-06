Tragico incidente in moto a Bangkok, muore promessa della ristorazione pugliese

Lutto a Martina, in provincia di Taranto, per la tragica scomparsa di Gianvito Zizzi di 28 anni, giovane manager di un importante gruppo del settore della ristorazione. Zizzi ha perso la vita in un drammatico incidente in moto avvenuto venerdì sera a Bangkok. La notizia della morte del giovane ha fatto subito il giro della cittadina, lasciando sulla comunità un velo di dolore e di tristezza.

L'incidente

Zizzi si trovava all'estero per seguire un ristorante nella capitale della Thailandia. L'altra giorno, purtroppo, il fatale incidente stradale mentre si stava spostando in moto. Il giovane martinese è stato subito soccorso ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. A Martina l'altro giorno sono comparsi i manifsti funebri che hanno confermato la tragica notizia. I funerali si terranno nella cittadina della Valle d'Itria, al rientro della salma che potrebbe avvenire già nella giornata di domani.

Il cordoglio

Tantissimi i messaggi di dolore e di cordoglio che in queste ore hanno invaso i social per ricordare la figura di questo talentuoso giovane martinese che all'estero si era fatto largo grazie alla sua passione e al suo lavoro.