Cinquant’anni fa, all’una e trenta, quattro fratellini morirono schiacciati dal crollo del tetto della loro stanza in cui dormivano tranquillamente. Era il 19 ottobre del 1972, quando in piena notte in via secondo Commenda a Massafra, un destino crudele segnò per sempre la famiglia Bianchi, con la morte di Cataldo, Salvatore, Giuseppe e Adriano, rispettivamente di 12, 11, 9 e 8 anni.

La vicenda

Quella immensa tragedia si consumò nel giro di pochi secondi. E fu la conseguenza del cedimento di una casa attigua di via Commenda, che provocò il rovinoso crollo del tetto della stanza da letto dei quattro fratellini. La mamma dei ragazzi Silvana Maggi e gli altri due fratellini Silvano di 5 anni e Margherita di 4 anni si salvarono perché erano a letto nell’altra stanza che componeva la piccola abitazione, non intaccata dal cedimento. In quell’abitazione non c’era il capofamiglia e padre di piccoli Nicola Bianchi, emigrato in Germania soltanto pochi giorni prima per vivere e far vivere la propria famiglia, dopo aver perso il posto di lavoro a Massafra.

La cerimonia



Oggi pomeriggio, alle 16,30, in via secondo Commenda a Massafra, per commemorare i quattro fratellini Bianchi, vittime del tragico evento, su iniziativa del concittadino Fernando Galatone, la comunità locale con l’amministrazione comunale apporranno, davanti all’edificio una targa alla memoria. Interverranno il vicesindaco di Massafra Domenico Lasigna (in sostituzione del sindaco Fabrizio Quarto, impegnato in un tavolo istituzionale), il presidente del Consiglio comunale Michele Bommino, il vescovo della diocesi di Castellaneta monsignor Sabino Iannuzzi, nonché numerosi rappresentanti dell’associazionismo locale.

È intenzione dell’amministrazione comunale di Massafra recuperare l’area in cui insiste lo stabile scenario della tragedia, con la realizzazione di una piazzetta da dedicare alla memoria degli sfortunati fratellini Bianchi. Operazione che, per via di alcuni vincoli esistenti, sarà resa possibile soltanto dopo l’approvazione definitiva del Piano urbanistico generale, la cui conferenza dei servizi in corso di svolgimento in Regione si chiuderà entro la fine di ottobre.



«La creazione di un nuovo spazio a verde nel centro storico cittadino – si apprende da Palazzo di Città – aggiungerebbe un altro tassello importante al già avviato programma di rigenerazione urbana in atto nel borgo cittadino». Nuove linee di indirizzo, quindi, per una ripartenza economica e sociale del territorio, attraverso azioni ed iniziative capaci di accompagnare la rinascita dei centri, la ripresa delle attività economiche (specie di tipo ricettiva alberghiera extra alberghiera, molto diffuse nel centro storico massafrese), la riqualificazione delle funzioni urbane e degli spazi della socialità. «Ringrazio i promotori e organizzatori dell’evento, fortemente voluto per ricordare i quattro angeli la cui tragedia, 50 anni fa, sconvolse la cittadinanza. L’amministrazione Quarto - aggiunge il presidente del Consiglio comunale Michele Bommino - si è già attivata per la riqualificazione del luogo, scenario della tragedia. Non appena ci doteremo del Pug, infatti, attraverso un’osservazione, si prevede l’acquisizione da parte del Comune di Massafra di quell’area. C’è il nostro sostegno morale all’iniziativa, nella speranza che quanto prima, dopo gli adempimenti di legge, quello spazio sia attrezzato e utilizzato dai bambini massafresi – conclude – nel ricordo dei fratellini Bianchi».