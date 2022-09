Tragedia a Lizzano, il dolore e l'incredulità: «Nessun infortunio è frutto di fatalità»

«Io, come sindaco di questa cittadina, e tutta la mia Amministrazione ci stringiamo al dolore dei famigliari dell'operaio deceduto e rimaniamo in attesa di ricevere notizie del lavoratore trasportato in ospedale. Ringrazio tutti gli operatori del 118, i vigili del fuoco che hanno lavorato per liberare i corpi dei lavoratori, le forze dell'ordine, tutti intervenuti tempestivamente sul posto dell'incidente». È sconvolta Antonietta D'Oria, sindaco di Lizzano, per la tragedia che questa mattina ha colpito la città: un solaio è caduto giù e un operaio è morto mentre il collega è in gravissime condizioni.

Le reazioni

Il senatore Iunio Valerio Romano, vicepresidente della commissione d'inchiesta infortuni e capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Lavoro a Palazzo Madama è duro: «Sono notizie che nel 2022 non vorremmo più sentire, ma che purtroppo riempiono ancora le pagine di cronaca. La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ha bisogno prima di tutto di un differente approccio culturale, che coinvolga l'intera società. Nulla accade per caso, nessun infortunio è frutto di fatalità, perché tutto può essere preventivato ed evitato. Il cordoglio e la vicinanza ai familiari della vittima sono un atto sentito, ma serve l'impegno unanime delle forze politiche che andranno a comporre il nuovo Parlamento affinché non si traduca nel tempo in una formale dichiarazione di circostanza».