Torre Colimena, auto contro muretto a secco: gravissime due donne, una incinta

Ancora un incidente con feriti gravi sulle strade ioniche. È successo ieri sera sulla litoranea interna tarantina all’altezza di Torre Colimena dove un auto con due coppie a bordo per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada andando a sbattere con un muretto a secco. I quattro giovani erano diretti alla festa della birra di Leverano.

Gravissime due donne, una incinta

Ad avere la peggio sono state le due donne originarie del Veneto entrambe ricoverate in gravissime condizioni nella rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Una di loro è incinta di pochi mesi. Quasi illesi i rispettivi mariti usciti miracolosamente indenni dall’auto distrutta. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare le lamiere per liberare una delle due donne che era rimasta incastrata.