Tonfo in borsa per “Leonardo”. Ma nel futuro dello stabilimento tarantino ci sono i droni

Riflettori ancora una volta puntati sullo stabilimento “Leonardo” di Taranto-Grottaglie: i guai, come si dice in questi casi, non vengono mai da soli. La pandemia ha rallentato visibilmente la produzione, ma un intoppo tecnologico ha interrotto le consegne del popolare aereo Boeing 787.

La Borsa

Ieri pomeriggio alla Borsa di Milano c’è stato un improvviso calo delle quotazioni: a Piazza Affari il titolo è sceso di sette punti in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati