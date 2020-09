Tombino pericoloso: lui lo ripara, i vigili urbani lo multano

Quel tombino era veramente pericoloso, sollevato dal suo alloggiamento naturale lungo una strada percorsa da migliaia di cittadini. Così un settantenne residente nella marina di Ginosa, dopo anni di attesa e di richieste di intervento a vuoto, s'è messo l'anima in pace e si è detto: "devo pensarci io". Detto fatto, l'uomo ha fatto da solo riparando il manufatto. Non aveva previsto, però, che quel gesto di generosità verso il bene comune e la collettività tutta, gli sarebbe costato, oltre al lavoro, anche 600 euro. A tanto infatti ammonta la multa che gli è stata comminata dai solerti vigili urbani di Ginosa per "occupazione del suolo pubblico". A raccontare la storia è stato Michelangelo Zanelli, figlio dell'anziano cittadino marinese. Stando al racconto, “i vigili si sono precipitati corsa, lasciando persino il cappello in macchina, intimando a mio padre di lasciare immediatamente ogni cosa perché quello era un atto di anarchia”. Poi “una convocazione in Comune con annesso verbale dal costo di 600 euro appunto per occupazione di suolo pubblico”. Chissà se in Municipio a qualcuno non possa nel frattempo arrivare un'illuminazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA