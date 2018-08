"Terroni" sulla sede della Lega a Massafra: la foto fa il giro del web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno gli inquirenti a cercare i responsabili dell'atto vandalico che l'altro ieri notte ha danneggiato la serranda della sede massafrese della Lega.Una sola parola: "Terroni", scritta in grande con lo spray bianco, vicino al logo del partito di Salvini.Un insulto "non sense" che sintetizza l'idiosincrasia che per molti rappresenta la presenza della Lega Nord nel Mezzogiorno. La foto, pubblicata dal sito viviwebtv.it , in poche ore ha fatto il giro del web diventando virale.