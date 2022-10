Tentato omicidio, spunta un indagato

La lite per motivi passionali sfociò in tentato omicidio. Con la vittima, un tarantino di 38 anni, che venne colpita con ben ventidue fendenti all’addome. Ora a distanza di quattro mesi spunta un indagato per tentato omicidio. Mentre al vaglio del pm Marzia Castiglia ci sarebbero anche le posizioni di altre tre persone.

Questo il quadro che emerge dalle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Massafra e della stazione di Statte sul ferimento dell’uomo trovato agonizzante in una stradina alle porte dell’ex borgata di Taranto lo scorso 17 luglio.

L'allarme

L’allarme scattò dopo una segnalazione anonima nella tarda serata di quel giorno. Una pattuglia dei carabinieri, su indicazione della centrale operativa, piombò sul posto e trovò il malcapitato in un lago di sangue. Il ferito venne subito soccorso e condotto all’ospedale Santissima Annunziata, dove giunse in coma e con un occhio in condizione gravissime.

Dal coma si è risvegliato dopo 25 giorni e gradualmente si è anche ripreso, mentre ha perso definitivamente l’uso dell’occhio sinistro sul quale aveva infierito il suo aggressore. Le indagini dei carabinieri sul terribile episodio imboccarono immediatamente la pista dell’aggressione scatenata da motivazioni di natura passionale. E nel mirino degli investigatori finì il compagno di una ex fidanzata della vittima.

Quella lettura, nelle settimane successive, ha trovato importanti conferme. L’uomo, si tratta di un incensurato tarantino di 36 anni, è finito sul registro degli indagati con la pesante accusa di tentato omicidio aggravato dall’aver agito con crudeltà. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, i due rivali quella sera si sarebbero incrociati mentre percorrevano entrambi in auto la strada che collega Taranto a Statte. Sarebbe partito un inseguimento in macchina che sarebbe finito proprio alle porte del piccolo comune ad un pugno di chilometri dal capoluogo jonico. I due, a quel punto, si sarebbero affrontati e ben presto dalle parole si sarebbe passati alle mani e poi alle coltellate.