Una trentina di tartarughe appena nate schiacciate dalle auto sulla strada

Una strage di tartarughe marine appena nate, schiacciate dalle ruote delle auto in transito sulla litoranea salentina è stata segnalata a Specchiarica, marina di Manduria. Pare che per un inspiegabile fenomeno le tartarughine, circa trenta, dopo la schiusa dal nido che si trova sulla spiaggia, abbiano preso la direzione opposta al mare finendo sulla trafficatissima litoranea.Un'altra ipotesi è quella di una nidificazione avvenuta, anche in questo caso senza ragioni, al di là della strada per cui i piccoli cetacei sono costretti ad attraversarla per cercare la salvezza nel mare. Gruppi di volontari si sono recati sul posto per segnalare il pericolo agli ignari automobilisti. Alcuni esemplari sono ancora vivi e, aiutati dai soccorritori hanno preso la via del mare.