Tartaruga decapitata dall'elica di una barca

Scoperta choc sul litorale di Torre Ovo, in provincia di Taranto dove è stata rinvenuta una tartaruga marina decapitata. La grossa tartaruga che, pare fosse deceduta già da alcuni giorni, quindi in stato di decomposizione, presentava una profonda ferita sul collo e la testa praticamente staccata dal corpo. Da una prima valutazione, ad aver causato la morte dell’animale, sarà stata l’elica di qualche natante. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che a sua volta, ha chiesto l’intervento del servizio veterinario per l’autorizzazione alla rimozione.

L'incidente

La tartaruga marina è un esemplare adulto dal peso di circa 20 kg. con un carapace di circa 30 cm di lunghezza e 55 di larghezza. Questa specie protetta al limite dell’estinzione è fondamentale per l’ecosistema marino. Si nutre di molluschi, crostacei, pesci e meduse, può raggiungere la lunghezza di 1,50 metri ed un peso che varia tra i 100 e i 160 kg., ha un carapace di colore scuro con una carena dorsale dentellata. Purtroppo, come è stato fatto notare da personale della impresa incaricata alla rimozione di questi animali, in questo periodo dell’anno sempre più si verificano ritrovamenti sulle spiagge di tartarughe marine morte che, spesso, sono vittime di natanti di passaggio le cui eliche colpiscono mortalmente la pacifica testuggine marina. Come si pensa sia successo anche in questo caso.