Cade con la moto, muore a 33 anni

E' caduto mentre era in sella alla sua moto nel cuore della notte ed ha sbattuto la testa contro il guard rail. Un colpo che è risultato fatale. Tragedia la scorsa notte in via Brigantini, nella borgata di Lama a Taranto. Un tarantino di 33 anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Honda Transalp ed è precipitato sul selciato.Nella caduta ha sbattuto violentemente il capo contro il guard rail e per lui non c'è stato scampo. Sul posto la Polizia che era in zona per i rilievi dopo un tamponamento. Gli agenti e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte dello sfortunato giovane. Sulla tragedia gli accertamenti della Volante.