Tariffe Tari da aumentare ma la maggioranza non c'è: consiglio comunale in subbuglio a Taranto

L’aumento delle tariffe Tari, per le utenze domestiche in particolare, arriva come un fulmine a ciel sereno ed infiamma il dibattito nel consiglio comunale di Taranto, riunitosi ieri pomeriggio a Palazzo di Città. A spiegare quanto sta accadendo sul piano tecnico è il dirigente della direzione Risorse finanziarie Stefano Lanza: «Le tariffe vengono calcolate in base ad un piano economico-finanziario elaborato dall’Ager sulla scorta di dati che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati