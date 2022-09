La spiaggia urbana allestita sulla banchina di via Garibaldi, in Città vecchia, è una delle opere più significative di “TarGet- le mani sulla città”, il progetto di rigenerazione itinerante degli spazi pubblici portato avanti dal Comune di Taranto in collaborazione con Programma Sviluppo e Associazione Obiettivo Borgo Antico Taranto.

Il progetto

Lo chiamano urbanismo tattico. Le sdraio pieghevoli e gli ombrelloni (che saranno d’ora in poi a disposizione delle associazioni del territorio per iniziative pubbliche) sono il frutto del lavoro manuale e della partecipazione di 30 ragazzi (dai 18 ai 35 anni), che tra giugno e settembre hanno dato vita a “Lido TarGet”.

Lo stesso hanno fatto al quartiere Salinella, dove hanno progettato e realizzato (coordinati dal tutor Mario Pagnottella) un campo da calcio coloratissimo (si trova tra via Lago di Bracciano e via Lago di Monticchio). Sotto la guida dei tutor Gabriella Mastrangelo e Peppe Frisino, è stata costruita anche una panchina in legno con struttura ombreggiante, «così il pubblico può tifare comodamente seduto». Era un luogo inutilizzato e poco fruibile, soltanto pochi mesi fa: oggi, «finalmente», è stato riqualificato. Cura dell’esistente e potenziamento sono due concetti chiave di TarGet, che è stato anche un laboratorio di falegnameria: a Porta Napoli, nel piazzale Democrate, sono state restaurate le panchine in legno già esistenti e ne sono state costruite di nuove, a vantaggio di residenti e turisti.

«Ci siamo divertiti - hanno raccontato - a vivere la vita del piazzale tra i pescatori che ormeggiano le loro barche, i ragazzi che fanno gare di tuffi e le tante famiglie, i giovani e i visitatori che si imbarcano sulle motonavi per raggiungere l’Isola di San Pietro. Abbiamo voluto espandere l’intervento precedentemente realizzato dal Comune di Taranto lo scorso anno». Anche la seduta alla Salinella è stata realizzata come punto di sosta e di aggregazione per gli abitanti del quartiere. I risultati delle attività di TarGet sono stati presentati ieri in conferenza stampa, alla Biblioteca Acclavio: al sindaco Rinaldo Melucci arriverà un documento programmatico, che contiene anche gli input raccolti, «utili» per il futuro. In serata, poi, l’Urban Beach Party ha chiuso la lunga festa di TarGet.

Il progetto è stato realizzato con il contributo di Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche giovanili e Anci, nell’ambito del bando Fermenti in Comune). Il progetto TarGet nasce perché a Taranto troppi giovani abbandonano il territorio, mentre un terzo di coloro che restano in città vive una condizione di Neet: non studia e non lavora. TarGet ha coinvolto questi giovani nello sviluppo di idee e strategie di valorizzazione e rilancio di alcuni quartieri segnati da una condizione di marginalità diffusa, dal punto di vista sociale, economico e urbanistico. La formazione a Palazzo Pantaleo ha riguardato, tra gli altri temi, il corretto utilizzo dei social media, e ancora l’innovazione sociale e la co-progettazione.

«La grande partecipazione e il grande entusiasmo hanno contagiato gli abitanti dei quartieri, che hanno accolto calorosamente le attività, incoraggiandole e supportandole senza riserve. Siamo molto soddisfatti e positivamente sorpresi», hanno commentato i tutor. I partecipanti hanno tracciato una mappatura dei quartieri Salinella, Tamburi e Città vecchia, per individuare le potenzialità e i punti di debolezza delle aree visitate: fondamentale è stato l’apporto dei residenti, in un confronto che ha alimentato una «rivoluzione morale», un costante dialogo. È stato inoltre realizzato, a cura di Nicola Sammarco, un cortometraggio in Cut-out, una tecnica di animazione che utilizza pezzi di carta ritagliata e fotografati in sequenza per creare l’illusione del movimento.

Il vicesindaco Fabrizio Manzulli si è detto «particolarmente orgoglioso dei risultati di questo progetto, soprattutto per la passione dei ragazzi, dei partner e dei tutor che, nonostante le difficoltà di un commissariamento durato circa 6 mesi, hanno portato avanti le attività con determinazione. A questo progetto ora vogliamo dare continuità affinché i nostri giovani possano essere sempre più parte attiva e protagonisti del cambiamento».