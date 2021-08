Week end a ritmo di swing e boogie woogie a Taranto: si balla con Ray Gelato e la sua band

Torna in questo weekend il “Taranto Swing Festival”, la manifestazione che, giunta alla seconda edizione, anche questa estate farà rivivere in città le spensierate e scatenate atmosfere dello Swing, tipiche dell’America tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta. Tre giorni di festa, suoni e colori con concerti di musica Swing, R&B, Rock&Roll e Rockabilly di importanti artisti italiani ed internazionali, accompagnati dalle sfrenate coreografie dei ballerini swing che giungeranno a Taranto da tutta Italia per l’evento. Oltre ai concerti, infatti, il Festival prevede anche workshop di danza di altissimo livello con alcuni dei più importanti insegnanti internazionali delle discipline di ballo swing: il Lindy hop, il Boogie Woogie, il Balboa, lo Shag e il Solo Jazz.

Il programma

Da un’idea del direttore artistico Nicky Pezzolla, il “Taranto Swing Festival” è organizzato dall’Associazione “Be Swing” in partnership con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Taranto . Il “Taranto Swing Festival” inizia venerdì 20 agosto con il “Welcome party” (sold out-Posti esauriti) che si terrà a Piazzale Democrate: si inizia con lo “Swing on boat in Taranto”, l’escursione su una motonave di Kyma Mobilità con a bordo l’esibizione del “Francesca Faro Swing quintet” e dei ballerini di Be Swing, e al ritorno si continua con una fantasmagorica “social dance” dei ballerini e poi il DJ set.

Nelle serate di sabato 21 e di domenica 22 agosto il “Taranto Swing Festival” si trasferisce nella sua location principale, la Rotonda “Marinai d’Italia” del Lungomare, dove, oltre agli stand enogastronomici con il finger food, sarà allestito un mercatino vintage in tema Swing: dai vestiti alle tipiche fasce portate dalle ragazze in testa, dalle scarpe da ballo fino alle borse e alle magliette griffate “Be Swing”! Un’atmosfera retrò enfatizzata dagli stand con i vinili vintage e dalla mostra statica di automobili degli anni Quaranta e Cinquanta. Con questa suggestiva cornice la serata di sabato 21 agosto (sold out-Posti esauriti) ci saranno le esibizioni della rockabilly band romana “Bop Meters” e della Swing orchestra “Billy Bros” da Pescara.

Domenica 22 agosto (start ore 21.30) gran finale del “Taranto Swing Festival”, sempre sulla Rotonda del Lungomare, con l’attesissimo concerto in esclusiva del londinese Ray Gelato con la sua band “The Giants”: autentica icona internazionale del New Swing, il famoso crooner italo-angloamericano Ray Gelato è un gagliardo sassofonista inglese che in 30 anni di carriera si è fatto conoscere in tutto il mondo grazie a un personalissimo sound che fonde swing, jazz e rock’n’roll.

Oltre che al botteghino, è possibile acquistare il biglietto per il concerto di “Ray Gelato and The Giants” online su Dice https://link.dice.fm/eBugAvhbgib a 20 € + prevendita 3 €, obbligatorio il green pass o un tampone eseguito nelle 48 ore precedenti. In questa serata, inoltre, è previsto il corner “trucco e parrucco” dove una parrucchiera realizzerà gratuitamente acconciature rigorosamente in stile anni ’50.