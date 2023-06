Droga, vuole i soldi e tenta di colpire il padre con un piccone

Voleva soldi dal padre per comprare la droga. E al rifiuto ha tentato di colpire il malcapitato con un piccone. Poi ha danneggiato la casa dei genitori. A salvare la vittima i carabinieri che hanno arrestato un ragazzo di 21 anni con le accuse di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata. Il giovane, che è finito in carcere, da tempo perseguitava i genitori pretendendo denaro per compare le dosi di stupefacente. I militari, inoltre, venerdì a Palagiano hanno arrestato con le stesse contestazioni un uomo di 47 anni. Avrebbe minacciato gli anziani genitori con un bastone di ferro pretendendo soldi.

Le aggressioni

L'altra notte il giovane di 21 anni ha impugnato il piccone dopo il rifiuto dei genitori a dargli soldi per comprare droga.

Avrebbe tentato di colpire il padre con quell'arnese e poi ha distrutto suppellettili e mobili. Dopo l'allarme i militari hanno riportato la calma in quella casa. Il giovane è stato arrestato e condotto in carcere. Episodio quasi analogo a Palagiano, dove i Carabinieri hanno arrestato un 47enne. L’uomo si sarebbe recato nell’abitazione degli anziani genitori, chiedendo del denaro e brandendo un bastone in ferro. Al rifiuto, avrebbe reagito danneggiando mobili e alcune porte dell’abitazione. Dopo le formalità di rito, anche lui è finito in carcere.

La denunica

A Palagianello, poi, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero un 30enne, accusato di maltrattamenti in famiglia, estorsione e danneggiamento. Il giovane avrebbe chiesto con insistenza di poter utilizzare l’auto del padre, nonché che questi gli consegnasse una somma di denaro. Dopo il rifiuto lo avrebbe minacciato di morte, danneggiando con calci e pugni il portone di ingresso della sua abitazione. Poco dopo è stato rintracciato e denunciato.