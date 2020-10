Volume dello stereo troppo alto, la lite tra vicini finisce a coltellate: tre feriti

La battaglia tra vicini è scoppiata dopo le lamentele scattate perchè il volume dello stereo era troppo alto. Ed è finita con un bilancio di tre feriti, due dei quali accoltellati. Scene da far west l'altra sera a Taranto in una palazzina di via Cesare Battisti, dopo lo scontro tra due famiglie. In pratica, intorno alle 21,30, un uomo di 51 anni ha protestato con il vicino perchè aveva il volume dello stereo troppo alto. Da quella lamentela è nato un furibondo corpo a corpo durante il quale è balenato anche un coltello. Ad avere la peggio proprio l'uomo che aveva protestato e il figlio, entrambi feriti da una coltellata, rispettivamente al costato e ad un braccio. In ospedale con loro, anche il contendente pure lui uscito malconcio dall'incredibile zuffa. Il 50enne è stato ricoverato in osservazione mentre il figlio è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. In ospedale è rimasto in osservazione anche il rivale.

I Carabinieri della Compagnia di Taranto, a conclusione di una rapida attività d’indagine, hanno denunciato i due uomini a piede libero, per lesioni personali.

