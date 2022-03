Abusi su minore disabile, ai domiciliari un 53enne. Le indagini dopo la denuncia della madre

Si sarebbe macchiato di abusi sessuali su un ragazzino disabile. Con questa accusa è finito agli arresti domiciliari un uomo di 53 anni di Grottaglie, in provincia di Taranto. L'uomo è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Polizia di Grottaglie in esecuzione del provvedimento restrittivo spiccato dal gip del Tribunale di Taranto su richiesta della procura. L'indagato risponde di violenza sessuale ai danni di un minore.

Le indagini

Le indagini sono partite pochi giorni prima del Natale scorso dopo la denuncia presentata dalla madre del minore che aveva notato dei comportamenti strani del figlio riuscendo a scoprire come un uomo, dopo essere riuscito a carpire la fiducia del ragazzo, lo aveva indotto ad avere ripetutamente rapporti sessuali. Tra l’ottobre del 2020 e il dicembre 2021 l'indagato avrebbe abusato delle condizioni di inferiorità psichica del ragazzo, affetto da lieve ritardo mentale, per indurlo in numerose occasioni a compiere e a subire atti sessuali.

L'arresto

Gli esiti delle indagini hanno convinto il pm a chiedere il provvedimento restrittivo che è stato spiccato dal gip del Tribunale. Gli agenti hanno arresto l'inquisito e lo hanno collocato ai domiciliari. Sotto sequestro anche il cellulare e gli apparecchi informatici dell'uomo che ora saranno esaminati per andare alla ricerca di riscontri alle gravi accuse.