Evade dai domiciliari in monopattino e con il braccialetto elettronico

Sfrecciava nelle strade di Taranto su un monopattino nonostante fosse ristretto ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Sfortunatamente per lui ha incrociato alcune pattuglie della Polizia, e nonostante il buio e la velocità, gli agenti si sono accorti del dispositivo che aveva alla caviglia. Hanno provato a fermarlo ma lui si è dileguato. Poco dopo però è stato rintracciato e denunciato a piede libero per evasione. Nei guai è finito un pregiudicato tarantino di 45 anni.

I controlli

Il pregiudicato è stato individuato dai poliziotti durante un controllo in città vecchia. Gli agenti erano in via Garibaldi quando lo hanno visto passare a tutta velocità con il monopattino. Gli hanno intimato l'alt ma lui ha tirato dritto.

L'allarme

Negli stessi istanti, dalla sala operativa della Questura è stato segnalato alle Volanti l’alert per la violazione della misura di un braccialetto elettronico che, pochissimi minuti prima era scattato e che, per posizione territoriale, era riconducibile a quel soggetto visto poco prima e residente nel centro storico. A quel punto le pattuglie si sono recate a casa dell'uomo che è stato riconosciuto e denunciato per evasione.