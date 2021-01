Vigili urbani aggrediti durante un controllo, uno dei due finisce in ospedale. Arrestati i responsabili

TARANTO - È finito in ospedale per le contusioni riportate uno dei due agenti della polizia municipale di Taranto aggrediti ieri sera, durante un controllo di routine, da due uomini che viaggiavano a bordo di un motorino. Lo riferisce il comandante del corpo di Polizia Locale di Taranto, Michele Matichecchia. I responsabili sono stati denunciati e sono ora agli arresti domiciliari.

«L'episodio che ha coinvolto due nostri agenti -spiega- è di una gravità inaudita, è un affronto all'intera città oltre che al corpo della Polizia Locale. Uno dei nostri ragazzi è finito in ospedale per le contusioni rimediate, tutti insieme reagiremo per ricordare a chi sottovaluta che siamo un presidio di legalità e sicurezza per l'intera città. Non arretreremo di un millimetro -continua il comandante- rispetto al lavoro che stiamo svolgendo. Agli agenti coinvolti, ma anche a tutti gli altri ogni giorno in servizio, ricordiamo che avranno sempre il sostegno nostro e dell'amministrazione comunale».

Informato dell'accaduto il sindaco Rinaldo Melucci si è accertato delle condizioni degli agenti che incontrerà nei prossimi giorni. Nelle prime settimane del nuovo anno il Corpo è stato rinforzato con gli innesti di operatori a tempo determinato. «Era un obiettivo dell'amministrazione Melucci -ha spiegato l'assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino-, puntare sul potenziamento e la riorganizzazione del Corpo. Abbiamo fatto il primo passo, ma la percezione dei cittadini è già netta: senza considerare queste vicende incresciose, la maggior parte di loro è dalla nostra parte».

LEGGI ANCHE Sporcaccione travolge vigile che lo aveva multato: agente grave in ospedale. Arrestato il presunto responsabile: è un sergente dell'Esercito

In meno di un mese sono state comminate 600 sanzioni, tra Codice della Strada e normativa anti-covid. «Ne faremmo volentieri a meno - ha aggiunto Cataldino - ma servono a far comprendere che la tolleranza, adottata al fine di stimolare comportamenti corretti, ha un punto di limite. Grazie a tutti gli operatori, quindi, impegnati in tutti i settori di competenza per garantire la sicurezza dei cittadini».

Ultimo aggiornamento: 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA