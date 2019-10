Vigili in servizio nelle strade con le telecamere sulle divise

In via sperimentale parte a Taranto l'uso di body cam sulle divise degli agenti della polizia locale che verranno usate per registrare gli interventi soprattutto in potenziali situazioni di rischio. La sperimentazione riguarderà al momento otto agenti. «Le micro telecamere portatili permetteranno agli Agenti di registrare sia immagini sia audio durante il turno di lavoro per motivi di polizia giudiziaria> - ha spiegato l'assessore alla polizia locale Gianni Cataldino. Le videoregistrazioni saranno impiegate esclusivamente per ragioni di polizia giudiziaria e non per

elevare verbali per violazione al codice della strada e verranno utilizzate per la registrazione di tutti gli interventi di carattere operativo come posti di controllo, interventi su reati in corso, ma al solo fine di tutelare il personale operante da atteggiamenti da parte di soggetti esterni che possano prefigurarsi come reato.