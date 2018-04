Vigili, scintille con il comandante. L’Usb: «Con lui non parliamo più»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Scintille nella Polizia Locale tra Usb e comandante del corpo. Pomo della discordia i servizi predisposti, dalle 18 a mezzanotte nelle giornate di giovedì e venerdì Santo. Con la sigla sindacale che chiede un confronto al sindaco Rinaldo Melucci. E contemporaneamente interrompe i rapporti con il comandante Michele Matichecchia. Il quale, dal suo canto, difende le scelte fatte. Anzi le rivendica, sottolineando che in serate come quelle i vigili urbani avevano il dovere di essere in strada al fianco della gente. Punti di vista contrapposti che hanno fatto salire alle stelle la tensione. «Torniamo ancora una volta a denunciare all’opinione pubblica e al Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci le insostenibili condizioni lavorative del Corpo di polizia municipale» - spiega afferma Angelo Ferrarese, dell’Usb pubblico impiego. «Nonostante in passato avessimo ripetutamente sostenuto come critica la situazione della fascia oraria 18-24 per gli operatori del Comando - aggiunge il sindacalista - il dirigente del corpo, colonnello Michele Matichecchia, l’ha messa in attuazione ugualmente nei giorni 29 e 30 Marzo scorsi». Ovvero proprio nelle giornate critiche del giovedì e del venerdì santo.Il sindacalista dal suo canto insiste sui numeri dell’organico della Polizia Locale, divenuti esigui, «con orari di servizio non sostenibili dai lavoratori se non a discapito della propria sicurezza personale e della propria salute. A riprova - dice - una serie di episodi che si sono verificati negli ultimi giorni».Il rappresentate dell’Usb, quindi, ricorda il caso di un lavoratore ricoverato in ospedale per un malore e l’aggressione da parte di un uomo in stato di ebbrezza ad alcuni agenti della polizia municipale durante un incidente stradale in pieno centro.