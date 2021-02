Ventenne ferito da un colpo di pistola, si costituisce il responsabile

Si è costituito il responsabile del ferimento del ventenne tarantino colpito all'addome da un colpo di pistola mentre si trovava in via Crispi, in pieno centro a Taranto. In Questura, infatti, si è presentato un suo coetaneo, accompagnato dal suo legale di fiducia.

Il giovane ha spiegato ai poliziotti di aver ferito accidentalmente il suo amico. Il proiettile, infatti, sarebbe partito casualmente dall'arma mentre i due giovani erano in scooter. Dopo la confessione, il ventenne che risponde di lesioni e detenzione illegale di arma da fuoco, è stato collocato agli arresti domiciliari.

La vittima era giunta in ospedale giovedì sera e i medici avevano riscontrato quella ferita provocata da un colpo di pistola. Viste le condizioni del giovane avevano immediatamente fatto ricorso ad un intervento chirurgico. Dopo il quale il ferito è stato ricoverato in urologia in prognosi riservata.