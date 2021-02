Ventenne ferito a colpi di pistola, mistero in centro

E' stato centrato all'addome da un colpo di pistola. E subito è stato condotto all'ospedale Santissima Annunziata. Un tarantino di vent'anni, con piccoli precedenti alle spalle, è giunto in condizioni gravi intorno alle 20 di questa sera al pronto soccorso del nosocomio di Taranto.

Al giovane è stata riscontrata una ferita da arma da fuoco all'addome. Per questo i medici lo hanno immediatamente spedito in sala operatoria. Sul grave episodio indagano gli agenti della squadra Mobile. Secondo le prime informazioni, il ragazzo sarebbe rimasto ferito in una sparatoria avvenuta in centro, a poca distanza dallo stesso ospedale. Sul luogo sono in corso gli accertamenti e i rilievi da parte degli investigatori della squadra Mobile della questura di Taranto.