Vende sigarette ad un minorenne: multato titolare di una tabaccheria

Ha venduto sigarette ad un minorenne, violando la normativa che dispone il divieto. Per questo il titolare di una tabaccheria di Taranto è stato sanzionato dopo un controllo effettuato dagli agenti del commissariato Borgo.

I controlli



I poliziotti, infatti, durante un servizio sul territorio hanno notato il giovanissimo entrare in una tabaccheria. Lo hanno atteso all’uscita e lo hanno fermato per chiedergli i documenti. Dal controllo è emerso che si trattava effettivamente di un minorenne. A quel punto gli agenti hanno rintracciato i genitori ai quali è stato affidato il ragazzo, mentre per il titolare della tabaccheria sono scattate le sanzioni amministrative per la violazione della normativa vigente a tutela dei minori.

Gli stessi agenti del commissariato Borgo, in un intervento condotto nei pressi del mercato rionale di piazza Sicilia con gli ispettori della Asl, hanno sequestrato 14 vaschette di cozze nere poste su un banchetto, pronte per la vendita. Il titolare del banchetto, si tratta di un tarantino, volto già noto alle Forze dell’Ordine, è stato denunciato perché ritenuto responsabile del reato di commercio di sostanze alimentari nocive ed in cattivo stato di conservazione. Il prodotto sequestrato, invece, è stato immediatamente destinato alla distruzione.

