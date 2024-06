Vandali in azione vicino al mare, abbattuti i segnali del divieto di sosta

Il riordino della viabilità nelle marine di Manduria, in provincia di Taranto a qualcuno non piace. E così di mezzo ci vanno numerosi segnali stradali di divieto di sosta che sono stati abbattuti proprio nei pressi dell'accesso al mare. L’amministrazione comunale, di concerto con la Polizia Locale, sta predisponendo un nuovo piano di viabilità per le località marine di San Pietro in Bevagna e Torre Colimena. Pertanto, è stata vietata la sosta degli autoveicoli sul lato mare, in molti casi istituendo il senso unico in molte strade che precedente erano invece a doppio senso di marcia. Evidentemente, a qualcuno questo riordino della viabilità non piace, tant’è che, sul tratto della costa in località Borraco Marchese, sono stati sradicati o abbattuti ben 15 segnali stradali di divieto di fermata che erano stati appena installati dalle squadre comunali di manutenzione.

Il raid

Evidentemente si tratta di atti vandalici da parte di qualcuno che non gradisce il fatto di non poter parcheggiare dove gli pare, seppure creando disagi e ingorghi nel traffico estivo che raggiunge punte di allerta da giugno a settembre. Dopo questo episodio, sono scattate le indagini da parte della Polizia Locale, per cercare di risalire all’autore o agli autori del gesto vandalico. Di conseguenza si è alzata la guardia e sono già in corso ulteriori misure di prevenzione e sicurezza in diversi punti sensibili della costa manduriana, sia per migliorare la viabilità, sia per spezzare sul nascere atti di vandalismo e di inciviltà, legati spesso al rifiuto del rispetto delle regole da parte di alcuni. Intanto, in merito al nuovo piano di viabilità, sono state apportate delle varianti con istituzione di sensi unici, al fine di creare percorsi alterativi validi durante le serate in cui viene attivata la Ztl nelle aree centrali di San Pietro in Bevagna.

Inoltre, su tutta la litoranea da Borraco a Torre Colimena, è stato istituito il divieto di sosta sul lato mare, per evitare il restringimento della carreggiata che crea ingorghi e costituisce anche un ostacolo al transito di mezzi di soccorso, così come è avvenuto in passato.

Le norme

Una serie di norme da rispettare anche per quanto riguarda l’utilizzo delle spiagge libere che comunque, è sempre bene ricordare, non sono esenti dal rispetto dell’ordinanza balneare e del vivere civile.

Infatti, se da una parte si invoca il turismo, dall’altra c’è chi in maniera spregiudicata, lo contrasta con atteggiamenti che riportano alla mente scene dell’immediato dopoguerra con allestimento di tendopoli sulle spiagge e i barbecue improvvisati con abbandono di rifiuti ed inevitabili conseguenze igienico sanitarie e di sicurezza.

Ebbene, per contrastare questo arcaico modo d’agire, sono già in atto dallo scorso anno controlli anche attraverso l’utilizzo di videosorveglianza. Per quanto attiene all’area del fiume Chidro, viene confermato il divieto di accesso e balneazione, con sanzioni a carico di chi non rispetta l’ordinanza sindacale, e la rispettiva segnaletica di divieto. Purtroppo, anche le Riserve Naturali, sono spesso oggetto di vandalismo, nonché di abbandono di rifiuti o altra violazione, per cui si è reso necessario aumentare la sorveglianza, con una maggior presenza di operatori della Protezione Civile, in supporto alla Polizia Locale e ai Carabinieri Forestali, attivando altresì un congruo numero di telecamere di sorveglianza.