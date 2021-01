Un chilo di droga nella mercedes, arrestato dalla Polizia

Quando ha visto i poliziotti ha ingranato la retromarcia della sua mercedes e ha cercato di evitare i controlli. La manovra, però, non è sfuggita agli agenti che lo hanno subito raggiunto e fermato. A quel punto la macchina è stata ipezionata ed è saltato fuori quasi un chilo di droga tra eroina e cocaina.

Nella rete dei Falchi della squadra Mobile della Questura di Taranto un pregiudicato barese di 50 anni intercettato l'altro giorno nel centro del capoluogo jonico.

Lo stupefacente era nascosto sotto il sedile del conducente. Nel dettaglio gli agenti hanno trovato e sequestrato un grosso involucro sigillato da nastro adesivo da imballaggio, con all'interno 535 grammi di eroina allo stato puro e quattro confezioni sottovuoto con all’interno cocaina in polvere dal peso complessivo di 350 grammi circa. Inoltre l'uomo aveva addosso 400 euro in contanti che sono stati sequestrati perchè ritenuti il ricavato dell'llecita attività di spaccio. Il 50enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui si sono aperte le porte del carcere.

