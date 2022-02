Ottantaquattrenne ucciso nella sua abitazione, indagano i carabinieri: tagli alla gola e al torace

Un uomo di 84 anni è stato ucciso a coltellate nella notte nella sua casa di Maruggio, in provincia di Taranto. L'allarme è scattato intorno alle quattro e nell'abitazione sono arrivati i carabinieri della compagnia di Manduria e del comando provinciale. Il cadavere della vittima era sul letto. L'uomo sarebbe stato ucciso con numerosi fendenti.

Il cadavere era disteso sul letto in una pozza di sangue. L'uomo, a quanto si è appreso, presentava una ferita da taglio alla carotide a altre al torace.

L'allarme

L'allarme sarebbe stato lanciato da un familiare che ha chiesto l'intervento dei militari. I carabinieri sono giunti subito nella casa situata nel centro abitato di Maruggio. Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'anziano.

Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire le ultime ore di vita dell'anziano, un agricoltore molto conosciuto in paese, e per individuare il possibile movente. Non si esclude una rapina finita male. Sul luogo dell'omicidio è intervenuto anche il colonnello Gaspare Giardelli, comandante provinciale dei carabinieri.

Le indagini

Subito sono partite le indagini e sulla scena del delitto sono stati effettuati i rilievi da parte dei militari delle investigazioni scientifiche.